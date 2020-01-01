СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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      ОПЕЧАТАНО.РУ более 10-ти лет предоставляет для своих клиентов, по всей России, целый спектр уже готовых к использованию систем опечатывания и опломбирования. Мы смогли создать отличную репутацию и зарекомендовали себя, как ответственного поставщика самых передовых систем для контроля и обеспечения сохранности.

      Мы реализуем пломбы и готовые решения для одноразовых видов защиты.

      Ведь в настоящее время пломбировка стала незаменима. На смену долгому и сложному процессу по установке пломбы из свинца, который требует применение различных сопутствующих механизмов, пришли новейшие самостоятельно затягивающиеся виды пломб из пластмассы. На таких пломбах присутствует индивидуальный тип номера, а также может быть нанесен логотип, либо штрих - код.

      При пломбировании груза и последующем его перемещении на любые расстояния, такая пломба поможет осуществлять строгий надзор за сохранением его целостности в период всей транспортировки. Наш клиент всегда будет уверен - правильно опечатанный тип груза, будет обязательно доставлен в целостности и сохранности. Транспортные же компании, таким образом, сохраняют деловую репутацию, осуществляя перевозку пломбированной продукции.

      Пластиковый вид пломбы с нумерацией, благодаря своему рабочему диапазону температур, успешно используется во всех уголках нашей страны, а также за рубежом. Также такие пломбы отлично себя зарекомендовали в море, всем известно, что пластик не подвергается коррозии. Повсеместно они применяются при опломбировке водопроводных и электрических счетчиков, благодаря своей устойчивости к влиянию определенных лиц.

      ОПЕЧАТАНО.РУ всегда беспокоится о своих партнерах и клиентах. Ассортимент нашей компании активно расширяется. Все новинки, которые появляются на рынке защитных видов устройств вы сразу же увидите среди огромного спектра нашей продукции.

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